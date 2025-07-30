Аудитория онлайн-кинотеатров России превысила 67 млн человек

Агентство TelecomDaily поделилось итогами второго квартала 2025 года с точки зрения популярности онлайн-кинотеатров. Согласно недавнему исследованию, общее количество подписчиков российских стриминговых сервисов превысило 67 млн человек — рост 26% год к году. Число платных подписок также увеличилось: с 36 млн до 52 млн (рост на 44%).

Лидером по количеству подписчиков остаётся «Кинопоиск» (аудитория 16,5 млн подписчиков). На втором месте оказался Okko (11,7 млн человек), замкнул тройку «Иви» (10,7 млн человек). Четвёртую строчку занял Wink (9,5 млн человек), а пятую — Kion (8,9 млн человек).

Статистика российских онлайн-кинотеатров Фото: TelecomDaily

Лидером по удовлетворённости сервиса остаётся «Кинопоиск» — он получил 4,35 балла из 5. На втором месте Okko (4,33 балла), замкнул тройку Premier (4,27 балла).