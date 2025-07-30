Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России заблокировали сервис Speedtest для измерения скорости интернета

В России заблокировали сервис Speedtest для измерения скорости интернета
Аудио-версия:
Комментарии

Роскомнадзор заблокировал сервис по замеру скорости и качества интернет-соединения Speedtest. Об этом изданию «Интерфакс» рассказали в пресс-службе ведомства.

В РКН заявили, что доступ к сервису от компании Ookla ограничен в связи с «выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского интернета». Что именно подразумевается под этой формулировкой, неизвестно.

Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети «Интернет».

Полноценная блокировка Speedtest произойдёт в течение ближайших дней. Ранее Роскомнадзор уже блокировал многие иностранные сервисы: мессенджер Viber, популярный сервис для общения Discord и многие другие зарубежные приложения.

WhatsApp может быть следующим
Роскомнадзор призвал верить только официальной информации про блокировку WhatsApp в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android