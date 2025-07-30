В России заблокировали сервис Speedtest для измерения скорости интернета

Роскомнадзор заблокировал сервис по замеру скорости и качества интернет-соединения Speedtest. Об этом изданию «Интерфакс» рассказали в пресс-службе ведомства.

В РКН заявили, что доступ к сервису от компании Ookla ограничен в связи с «выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского интернета». Что именно подразумевается под этой формулировкой, неизвестно.

Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети «Интернет».

Полноценная блокировка Speedtest произойдёт в течение ближайших дней. Ранее Роскомнадзор уже блокировал многие иностранные сервисы: мессенджер Viber, популярный сервис для общения Discord и многие другие зарубежные приложения.