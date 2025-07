В фильме «Фантастическая четвёрка» две сцены после титров

Уже завтра в России стартует прокат «Фантастической четвёрки», а в зарубежном прокате фильм уже показывают несколько дней. В Сети уже появились описания сцен после титров и информация об их количестве.

Описывать сами сцены мы здесь не будем, но их будет две, притом они сильно отличаются друг от друга по содержанию и важности для киновселенной Marvel.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает о команде из четырё людей со сверхъестественными способностями. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).