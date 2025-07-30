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«Фантастическая четвёрка» 2025 есть ли сцены после титров, сколько сцен после титров

В фильме «Фантастическая четвёрка» две сцены после титров
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Уже завтра в России стартует прокат «Фантастической четвёрки», а в зарубежном прокате фильм уже показывают несколько дней. В Сети уже появились описания сцен после титров и информация об их количестве.

Описывать сами сцены мы здесь не будем, но их будет две, притом они сильно отличаются друг от друга по содержанию и важности для киновселенной Marvel.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает о команде из четырё людей со сверхъестественными способностями. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

О стартовых сборах фильма читайте в нашем материале
«Фантастическая четвёрка» от Marvel стартовала на уровне «Супермена» от DC
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