YouTube начнёт выявлять зрителей младше 18 лет — доходы блогеров упадут

Администрация YouTube объявила о внедрении новой ИИ-системы, позволяющей вычислять зрителей младше 18 лет. Об этом разработчики сообщили в своём блоге.

Уже 13 августа видеохостинг начнёт выявлять несовершеннолетних зрителей в США. В случае обнаружения платформа применит к пользователю стандартные алгоритмы для детей: запретит их аккаунтам смотреть ролики «18+», перестанет персонализировать рекламу и время от времени будет предлагать сделать перерыв от просмотра.

В случае ошибки юзеры смогут доказать своё совершеннолетие — с помощью селфи, банковской карты или паспорта. В YouTube уже предупредили блогеров, что их доходы несколько упадут из-за новой системы, ведь наибольшую выручку приносит именно персонализированная реклама для взрослой аудитории.