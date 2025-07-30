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Режим для двух игроков в Elden Ring Nightreign отложили из-за цунами на Камчатке

Режим для двух игроков в Elden Ring Nightreign отложили из-за цунами на Камчатке
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Студия FromSoftware объявила о переносе большого патча 1.02 для Elden Ring Nightreign. Теперь апдейт выйдет на сутки позже — 31 июля после 11:00 мск.

Перенос обновления для экшена связан с сильнейшим землетрясением на Камчатке с магнитудой в 8,7 балла. В связи с этим в регионе объявили тревогу угрозу цунами — в этот список также вошли некоторые области Японии. Из-за этого некоторые игровые студии ушли на внеплановые выходные: у студии FromSoftware они продлятся сутки.

Вместе с патчем 1.02 в Elden Ring Nightreign добавят возможность проходить игру вдвоём, улучшат интерфейс и добавят некоторые другие функции. Полный список изменений станет доступен вместе с выходом апдейта.

Трейлер и детали патча
Видео
Elden Ring Nightreign получит режим на двоих игроков уже 30 июля
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