«Я не подхожу на эту роль»: звезда Kingsman Тэрон Эджертон — о «Джеймсе Бонде»

Британский актёр Тэрон Эджертон прокомментировал слухи о своём назначении на роль следующего Джеймса Бонда. Звезда фильма «Kingsman: Секретная служба» заявил, что обожает персонажа, однако воплощать героя на экране он не собирается.

Эджертон заявил, что он просто не подходит на роль столь эпатажного суперагента. Британец бы с радостью увидел любого другого молодого соотечественника в этой роли.

Я думаю, что я не подхожу на эту роль. Я очень люблю Джеймса Бонда и особенно Дэниела Крейга. Но я думаю, что у меня не получилось бы воплотить героя на экране. Есть так много классных молодых актёров, которые подошли бы просто отлично. Я бы попусту потратил время.

Будущий фильм про Джеймса Бонда снимет Дени Вильнёв — режиссёр «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049». Сейчас у ленты нет даже примерной даты выхода, а среди возможных кандидатов числятся в том числе Том Холланд («Человек-паук: Нет пути домой»), Джейкоб Элорди («Эйфория») и Харрис Дикинсон («Стальная хватка»).