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Актёры Том Круз и Ана де Армас начали встречаться — СМИ

Актёры Том Круз и Ана де Армас начали встречаться — СМИ
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Издание TMZ опубликовало фотографии с известными актёрами Томом Крузом и Аной де Армас. В кадре знаменитости гуляют по парку и романтично держатся за руки.

По данным СМИ, артисты таким образом подтвердили слухи об их отношениях — ранее их видели вместе в разных частях мира. Теперь их сфотографировали вместе в американском городе Вудсток штата Нью-Йорк.

Том Круз, как правило, скрывает свою личную жизнь от прессы. Известно, что он был женат на актрисе Кэти Холмс, но пара развелась в 2012 году после шести лет брака. Самыми громкими отношениями Ане де Армас стал роман с Беном Аффлеком в 2020 году. Актёры расстались, повстречавшись не больше года.

Ранее СМИ сообщали, что Круз и де Армас работают вместе над новым фильмом. Они сыграют главные роли в картине под названием Deeper («Глубокий»), а режиссёром выступит автор «Грани будущего» Даг Лайман.

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