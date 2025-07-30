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В Минцифры опровергли обязательную подпись документов в мессенджере Max

В Минцифры опровергли обязательную подпись документов в мессенджере Max
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Минцифры России сообщили, что мессенджер Max не станет обязательным для подписи документов. Использование приложения будет строго добровольным.

В министерстве отметили, что все, кто ранее подписывал документы в других сервисах, используя токены и физические носители, смогут делать это и дальше. В законе речь идёт про подпись документов в приложении «Госключ». При этом Max не обязателен для направления заявления с Госуслуг на подпись в «Госключ».

Сообщения о том, что мессенджер MAX будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идёт речь только про подпись документов в «Госключе». Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью. Все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше. Закон не предусматривает, что в MAX обязательно будут направляться все документы для подписи в «Госключе». В тексте закона говорится об «использовании инфраструктуры», это также могут быть уведомления о пришедших в «Госключ» документах.

Российский мессенджер создан на базе платформы Max от VK — его первый тестовый запуск прошёл в марте. По задумке разработчиков, он заменит западные сервисы. Приложение должно быть «намного безопаснее аналогов», поскольку в нём не получится зарегистрироваться по поддельному или виртуальному номеру.

Ранее в Госдуме заявили о желании переноса переписок из других мессенджеров в Max
В Госдуме хотят перенести переписки из WhatsApp и «Телеграма» в мессенджер Max
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