Вышел трейлер фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» — премьера 9 октября

Компания «Каро Премьер» представила трейлер фильма «Нахимовцы. Янтарный берег». Приключенческая картина выйдет в прокат 9 октября.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Лента выступит продолжением фильма 2021 года «Нахимовцы». Главный герой — 14-летний Егор, который переезжает с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград. Он поступает в Калининградское Нахимовское училище и решает завоевать себе авторитет: представляется братом легендарных нахимовцев Логиновых. Парень становится настоящей звездой своего класса, пока обстоятельства не ставят его перед выбором.

Главные роли в ленте исполнили Илья Малаков («Легенда о Коловрате»), Анна Большова («Юнона и Авось») и Антон Батырев («Дыхание»). Режиссёром выступил Дмитрий Губарев — один из авторов знаменитого сериала «Физрук».