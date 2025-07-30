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Battlefield 6 станет целой игровой платформой — глава EA

Battlefield 6 станет целой игровой платформой — глава EA
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Главный исполнительный директор компании Electronic Arts Эндрю Уилсон рассказал о работе над Battlefield 6. По его словам, в новый шутер вкладываются гораздо большие инвестиции, чем в предыдущие части серии.

Руководитель EA отметил, что бюджет увеличен в связи с отношением компании к игре — теперь Battlefield станет не просто шутером, а полноценной игровой платформой. Кроме того, новую игру планируют поддержать большой рекламной кампанией. Для этого компания привлечёт стримеров, которые будут освещать контент после показа самого шутера.

Мы инвестируем в Battlefield 6 больше, чем в любую другую часть серии. Главная причина заключается в том, что это не просто продукт. Мы действительно развиваем Battlefield как платформу. Игроки узнают об этом в ближайшие дни.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series. События нового шутера разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.

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