Вышел трейлер баскетбольного мультфильма про зверей GOAT — премьера в феврале

Студия Sony Pictures Animation представила трейлер мультфильма GOAT («Козёл»). Премьера анимационной картины про спортивных зверей состоится 13 февраля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Главным героям ленты выступает маленький козлёнок по имени Уилл. Он мечтает добиться успеха в роарболе — жёстком виде спорта в вымышленном мире зверей. Когда Уилл получает шанс попасть в профессиональную лигу, он сталкивается с недоверием от грозных партнёров по команде. Главный герой постарается доказать, что, несмотря на маленький рост, способен добиться победы.

Главных героев озвучили Дженнифер Хадсон («Зверопой»), Аарон Пьер («Гений») и Джелли Ролл («Король Талсы). Режиссёром картины выступил Тайри Диллихей — один из авторов популярного мультсериала «Закусочная Боба».