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YouTube разрешил мат в начале роликов без потери монетизации

YouTube разрешил мат в начале роликов без потери монетизации
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Руководитель отдела политики монетизации YouTube Конор Кавана сообщил о новых изменениях видеоплатформы. Теперь блогеров не будут лишать монетизации за использование матерной лексики в роликах.

Речь идёт о заработке с рекламы — пользователи смогут получать прибыль с видео, где в первые семь секунд прозвучат различные ругательства. Отмечается, что монетизацию ограничат, если нецензурная лексика будет отображаться в названиях роликов. При этом остаётся действительным правило, согласно которому частое употребление матерных слов в видео лишает блогера прибыли с рекламы.

Сегодня мы обновляем наши правила для рекламодателей в отношении контента с нецензурной лексикой в первые семь секунд. Теперь эти загрузки будут иметь право на получение полного дохода от рекламы. Два года назад мы обновили эту политику, и вы дали нам отзывы о том, как мы могли бы сделать лучше. Вы сказали нам, что мы недостаточно объяснили детали. Мы опубликовали изменения в нашем справочном центре, но не сделали видео, чтобы объяснить изменения понятным языком.

Кавана также заявил, что YouTube изначально ограничивал монетизацию видео с матерными словами в начале ролика, чтобы соответствовать «стандартам вещания». По его словам, рекламодатели ожидали, что между нецензурной лексикой и показанной рекламой будет соблюдаться дистанция. Теперь же авторы рекламы не волнуются насчёт этого.

Что ещё повлияет на доходы от роликов на YouTube
YouTube начнёт выявлять зрителей младше 18 лет — доходы блогеров упадут
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