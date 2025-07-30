Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсированы «Плюшесы» — экшен про монстров в Москве

Анонсированы «Плюшесы» — экшен про монстров в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Российская студия WATT анонсировала игру про битвы с монстрами «Плюшесы». Экшен-адвенчура выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат WATT Studio.

Действие игры разворачивается на улицах современной Москвы, которую захватили плюшевые монстры. Главному герою необходимо найти пропавшую сестру и выяснить, откуда появились Плюши и кто ответственен за их нашествие. Разработчики отметили, что мир в игре не вымышленный — игроки будут сражаться с чудовищами среди знакомых многоэтажек и подземных переходов.

Мы хотели сделать игру, которая говорит с игроком на его языке — и буквально, и визуально. Это Москва, которую можно узнать, и Плюши, которых нельзя забыть.

Авторы проекта рассказали, что в игре присутствуют элементы метроидвании: игрокам предстоит исследовать мир и открывать новые способности, чтобы продвинуться дальше. Кроме того, главный герой сможет получать силы побеждённых боссов. Разработчики также отметили, что сюжет поразит игроков — история балансирует между абсурдным юмором и драмой.

Друга видеоигра от российских разработчиков
Видео
Анонсирован российский балетный слэшер «Царевна» — релиз в 2026 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android