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Свадьба моего лучшего друга 2: детали, актёры, сценарист, Джулия Робертс

«Свадьба моего лучшего друга» с Джулией Робертс получит продолжение
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Издание Collider сообщило, что студия Sony работает над продолжением фильма «Свадьба моего лучшего друга». Картину решили снимать спустя почти 30 лет после выхода оригинала.

По данным СМИ, сценаристом сиквела романтической комедии выступит Селин Сон — автор нашумевших фильмов «Прошлые жизни» и «Материалистка». Вернутся ли к своим ролям актёры из оригинальной ленты, пока неизвестно.

Оригинальная «Свадьба моего лучшего друга» вышла в 1997 году. Сюжет повествует о Джулианне и Майкле, которые договорились, что если до 28 лет они не найдут любовь всей своей жизни, то женятся друг на друге. Всё меняется, когда Майкл, достигнув возраста договорённости, решает жениться на другой девушке. Главные роли в картине сыграли Джулия Робертс («Мачеха»), Дермот Малруни («Все любят китов») и Кэмерон Диас («Маска»).

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