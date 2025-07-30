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В третьем сезоне «Дома Дракона» появится важный персонаж из книг

В третьем сезоне «Дома Дракона» появится важный персонаж из книг
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Издание Deadline сообщило, что в третьем сезоне «Дома Дракона» появится важный персонаж из оригинальной книги Джорджа Мартина. По данным СМИ, зрители увидят воительницу Алисанну Блэквуд, которую сыграет актриса Энни Шаперо.

Героиня появилась в книге «Пламя и кровь» и получила прозвище Чёрная Али. Она считается одной из самых свирепых воительниц из произведений Мартина. В оригинальной книге героиня приняла сторону Рейниры во время войны между членами дома Таргариенов. Отмечается, что в продолжении сериала расскажут всю её историю.

«Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект тепло приняли зрители: на агрегаторе IMDB сериал получил оценку 8,3/10. Премьера третьего сезона состоится в 2026 году.

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