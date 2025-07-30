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Вышел тизер исторической драмы «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком

Вышел тизер исторической драмы «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком
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Компания Sony Pictures выпустила тизер фильма «Нюрнберг». Историческая драма выйдет в прокат 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Classics. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Картина расскажет о событиях, происходивших с 1945 по 1949 год. Именно в это время проходил Нюрнбергский процесс — серия судебных заседаний над военными преступниками Второй мировой войны.

Главные роли в «Нюрнберге» сыграли Рассел Кроу («Гладиатор») и Рами Малек («Богемская рапсодия»). В картине также снялись Майкл Шеннон («Человек из стали»), Лео Вудалл («Белый лотос») и Ричард Э. Грант («Гудзонский ястреб»). Режиссёром фильма выступил Джеймс Вандербилт — сценарист «Зодиака» Дэвида Финчера и «Нового Человека-паука: Высокое напряжение» Марка Уэбба.

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