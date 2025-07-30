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Marvel не будет спешить с выпуском перезапуска «Блэйда» и «Дэдпула 4»

Marvel не будет спешить с выпуском перезапуска «Блэйда» и «Дэдпула 4»
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Издание Variety рассказало о планах компании Marvel на будущие фильмы киновселенной. По данным источников СМИ, некоторые проекты ещё не скоро появятся в кинотеатрах.

Речь идёт о перезапуске «Блэйда» и «Дэдпуле 4». Источники издания сообщили, что компания изменила курс будущих проектов, из-за чего «не видит смысла в спешке» при создании данных фильмов. При этом отмечается, что в активной разработке находится «Чёрная пантера 3» под руководством автора предыдущих частей Райана Куглера.

Перезапуск «Блэйда» анонсировали в 2019 году. Главную роль должен был сыграть Махершала Али («Зелёная книга»). Сценарий картины дважды переписывался, а режиссёры уходили из проекта. С тех пор лента несколько раз переносилась и судьба фильма осталась в подвешенном состоянии.

О разработке новой части «Дэдпула» ранее официально не сообщалось. Несмотря на успех «Дэдпула и Росомахи» 2024 года, который при бюджете в $ 200 млн собрал в прокате свыше $ 1 млрд в мировом прокате, о продолжении говорил только исполнитель главной роли Райан Рейнольдс. Актёр отмечал, что работает над сценарием ленты про Людей Икс, где должен был появиться Дэдпул в качестве второстепенного персонажа. С тех пор о фильме не появлялось новой информации.

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