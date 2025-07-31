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Анонс Red Dead Redemption 2 для PS5 и Switch 2 состоится сегодня — инсайдер

Анонс Red Dead Redemption 2 для PS5 и Switch 2 состоится сегодня — инсайдер
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Многие геймеры уже давно ждут некстген-версию Red Dead Redemption 2. С момента выхода игры в 2018 году она до сих пор остаётся доступной только на PS4, Xbox One и ПК.

По словам инсайдера NateTheHate, который делился достоверной информацией множество раз, анонс версии экшена на PS5, Xbox Series и даже Nintendo Switch 2 состоится сегодня. Инсайдер звучит вполне в духе Rockstar — компания любит делать большие анонсы без каких-либо приготовлений и вообще внезапно. Технические детали апдейта на новые консоли инсайдер не раскрыл.

Red Dead Redemption 2 рассказывает о закате преступности. В центре истории Артур Морган, один из членов большой преступной банды, которая мечтает сорвать куш и навсегда залечь на дно.

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