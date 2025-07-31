Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Никита Михалков считает, что сейчас российские фильмы не следует выдвигать на «Оскар»

Никита Михалков считает, что сейчас российские фильмы не следует выдвигать на «Оскар»
Комментарии

Во время недавнего интервью артист и режиссёр Никита Михалков высказался на тему того, стоит ли России в принципе выдвигать какие-либо свои проекты на «Оскар». По мнению Михалкова, сейчас делать это совсем не нужно.

По словам Михалкова, нет никаких гарантий, что даже качественная отечественная картина получит «Оскар».

А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там «Оскар» сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?

Режиссёр отметил, что его фильм «Утомлённые солнцем» получил премию в своё время, когда жюри в первую очередь смотрело на качество фильмов и их вклад в кинематограф, а не на политический подтекст.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android