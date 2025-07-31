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Появился геймплейный трейлер за Блэйда в Marvel Rivals

Появился геймплейный трейлер за Блэйда в Marvel Rivals
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Авторы Marvel Rivals из NetEase опубликовали небольшой геймплейный ролик, в котором показали игровой процесс за Блэйда — полувампира, который будет атакующим героем.

У персонажа есть возможность атаковать как в ближнем бою с помощью меча, так и сражаться на средней дистанции с помощью пистолета. При каждом успешном ударе Блэйд восстанавливает немного здоровья, а ультимативная способность оставляет после себя шквал из ударов клинком, наносящий большой урон.

Геймплейный трейлер Блэйда

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Героя добавят уже 8 августа — в этом сезоне Блэйд будет вторым новым героем, первой была Джин Грей, которая пополнила ростер персонажей атаки.

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