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Телеведущий Леонид Якубович раскрыл, как долго он будет вести шоу «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович раскрыл, как долго он будет вести шоу «Поле чудес»
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Известный телеведущий Леонид Якубович в интервью газете «Аргументы и факты» раскрыл, как долго он собирается вести шоу «Поле чудес». Как оказалось, покидать проект Якубович пока не планирует.

По словам телеведущего, он планирует вести «Поле чудес» до тех пор, пока шоу будет нравиться телезрителям и приносить пользу Первому каналу.

Послушайте, мне 80 лет. У меня достаточно дел, которыми я с удовольствием занимаюсь. И я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока она будет приносить успех Первому каналу. Но всё, естественно, начинается, и всё имеет свой конец, и я это прекрасно понимаю. Поэтому я к этому отношусь философски очень.

Якубович добавил, что ему нравится работать с чётко поставленной задачей и выполнять её, чтобы у этого был положительный результат.

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