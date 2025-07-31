Боди-хоррор «Одно целое» официально вышел в России

С сегодняшнего дня боди-хоррор «Одно целое» вышел официально в российских кинотеатрах. Ленту уже крутят во всех городах страны.

Сюжет ленты повествует о паре возлюбленных, которые переезжают в загородный дом. В один момент тихая жизнь обращается настоящим кошмаром — выпив воды из мистического источника, герои постепенно начинают прирастать друг к другу и переживать другие метаморфозы своих тел.

Главные роли сыграли Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Элисон Бри («Безумцы») и Дэймон Херриман («Быть лучше: История Робби Уильямса»). Режиссёром хоррора выступил Майкл Шэнкс («Волшебники зелёного континента»).