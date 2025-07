В России начали показывать «Фантастическую четвёрку»

«Фантастическую четвёрку», новый фильм киновселенной Marvel, начали показывать в России. Правда, в рамках предсеансного обслуживания.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает о команде из четырё людей со сверхъестественными способностями. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

В мировой прокат супергеройский экшен вышел 25 июля. Фильм получил высокие оценки от критиков, которые назвали его свежим глотком для киновселенной Marvel.