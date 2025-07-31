Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России начали показывать «Фантастическую четвёрку»

В России начали показывать «Фантастическую четвёрку»
Комментарии

«Фантастическую четвёрку», новый фильм киновселенной Marvel, начали показывать в России. Правда, в рамках предсеансного обслуживания.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает о команде из четырё людей со сверхъестественными способностями. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

В мировой прокат супергеройский экшен вышел 25 июля. Фильм получил высокие оценки от критиков, которые назвали его свежим глотком для киновселенной Marvel.

Нашу рецензию на фильм читайте здесь
Marvel вдохнула жизнь в «Фантастическую четвёрку»: смотрим «Первые шаги»
Marvel вдохнула жизнь в «Фантастическую четвёрку»: смотрим «Первые шаги»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android