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В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» будет всё же восемь серий

В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» будет всё же восемь серий
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Изначально в СМИ сообщалось, что в первых двух сезонах сериала по «Гарри Поттеру» будет по шесть серий. Сейчас же в интервью с оператором-постановщиком Адриано Голдманом для Forbes Brazil подтвердилось, что в первом сезоне будет восемь серий.

Актёрский состав следующий: Хагрида сыграет Ник Фрост, Гарри, Гермиону и Рона воплотят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластар Стаут соответственно. Актёра на роль Волан-де-Морта уже нашли, но раскрывать его не планируют до премьеры.

Первый сезон выйдет в 2027 году. По данным Redanian Intelligence, он завершится на моменте, когда Хагрид вместе с Роном, Гарри, Гермионой и другими детьми отправится в Хогвартс на лодках.

Можно уже оценить Ника Фроста в образе Хагрида
Фото
Фото со съёмок «Гарри Поттера»: Хагрид в исполнении Ника Фроста
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