В Elden Ring Nightreign добавили режим прохождения для двух игроков

Студия FromSoftware объявила о выходе большого патча 1.02 для Elden Ring Nightreign. Апдейт добрался до ПК и консолей спустя сутки после ранее намеченной даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Обновление 1.02 стало крупнейшим в истории Nightreign. В игру добавили режим для двух игроков — по просьбам многих фанатов. Разработчики отметили, что для дуо-режима внесли определённые изменения в баланс, чтобы сохранить интерес и челлендж.

В новом патче также исправили некоторые баги, улучшили интерфейс и добавили возможность пропустить некоторые кат-сцены.