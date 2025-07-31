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В Elden Ring Nightreign добавили режим прохождения для двух игроков

В Elden Ring Nightreign добавили режим прохождения для двух игроков
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Студия FromSoftware объявила о выходе большого патча 1.02 для Elden Ring Nightreign. Апдейт добрался до ПК и консолей спустя сутки после ранее намеченной даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Обновление 1.02 стало крупнейшим в истории Nightreign. В игру добавили режим для двух игроков — по просьбам многих фанатов. Разработчики отметили, что для дуо-режима внесли определённые изменения в баланс, чтобы сохранить интерес и челлендж.

В новом патче также исправили некоторые баги, улучшили интерфейс и добавили возможность пропустить некоторые кат-сцены.

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