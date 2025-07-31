В кинотеатрах России вышла семейная комедия «Мой папа — медведь»

31 июля в России состоялась премьера фильма «Мой папа — медведь». Семейная комедия уже вышла в кинотеатрах по всей стране.

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Фильм рассказывает о 12-летней девочке Маше и её отце Мише. После трагических событий папа с дочкой вынуждены временно уехать в деревню, в старый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть к новой жизни, но у Маши совсем другие планы.

Главные роли в ленте сыграли Борис Дергачёв («Тайный Санта») и Ева Смирнова («Папины дочки. Новые»). Режиссёром фильма выступил Максим Максимов («Не одна дома»).