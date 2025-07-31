Вышел тизер-трейлер третьего сезона «Метода» с Константином Хабенским
Поделиться
«Кинопоиск» опубликовал тизер-трейлер третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. В ролике можно увидеть главных героев и новые лица, которые порадуют своим присутствием.
Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. Первый сезон зрители очень сильно полюбили, второй приняли более прохладно.
В актёрский состав продолжения вошли новые актёры. В новом сезоне снялись в том числе Анна Савранская («Лёд 3») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»).
Третий сезон «Метода» выйдет осенью.
Комментарии
- 31 июля 2025
-
13:19
-
13:03
-
13:03
-
12:49
-
12:34
-
12:32
-
12:20
-
11:49
-
11:18
-
10:25
-
09:42
-
08:56
-
08:16
-
07:35
-
07:08
-
06:47
- 30 июля 2025
-
21:08
-
20:39
-
20:27
-
20:10
-
19:47
-
19:18
-
19:14
-
18:55
-
18:47
-
18:20
-
18:15
-
17:45
-
17:42
-
17:18
-
17:10
-
16:46
-
16:11
-
15:55
-
15:41