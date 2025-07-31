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Вышел тизер-трейлер третьего сезона «Метода» с Константином Хабенским

Вышел тизер-трейлер третьего сезона «Метода» с Константином Хабенским
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«Кинопоиск» опубликовал тизер-трейлер третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. В ролике можно увидеть главных героев и новые лица, которые порадуют своим присутствием.

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. Первый сезон зрители очень сильно полюбили, второй приняли более прохладно.

В актёрский состав продолжения вошли новые актёры. В новом сезоне снялись в том числе Анна Савранская («Лёд 3») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

Третий сезон «Метода» выйдет осенью.

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