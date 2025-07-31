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Аниме Человек-бензопила — где смотреть в хорошем качестве, какая озвучка, сколько серий, о чём сюжет

Аниме «Человек-бензопила» вышло в онлайн-кинотеатрах России
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Российская студия DEEP сообщила о выходе официальной локализации культового аниме-сериала «Человек-бензопила». Все 12 эпизодов первого сезона уже доступны в российских онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

Аниме можно посмотреть в дубляже студии Flarrow Films. Ранее в РФ были доступны только неофициальные переводы «Человека-бензопилы».

События «Человека-бензопилы» рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца. Шоу стартовало в 2022 году, а в сентябре выйдет полнометражное аниме-продолжение.

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