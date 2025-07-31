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В Роскомнадзоре объяснили, почему заблокировали сайт Speedtest в России

30 июля в России заблокировали Speedtest — популярный сервис по замеру скорости и качества интернет-соединения. Спустя некоторое время в Роскомнадзоре озвучили причины этого решения.

По словам ведомства, всему виной компания Ookla — американские разработчики проекта. В РКН заявили, что данные, собираемые программой, могут использоваться для кибератак на российские интернет-сервисы.

Американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, её схеме, мощности узлов, работоспособности, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети. Данные, собираемые американским сервисом, могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключённые к ним системы предприятий и организаций.

В Роскомнадзоре посоветовали использовать российские аналоги Speedtest для измерения скорости интернет-соединения. В компании Ookla пока не комментировали ситуацию.