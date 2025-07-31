Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Роскомнадзоре объяснили, почему заблокировали сайт Speedtest в России

В Роскомнадзоре объяснили, почему заблокировали сайт Speedtest в России
Аудио-версия:
Комментарии

30 июля в России заблокировали Speedtest — популярный сервис по замеру скорости и качества интернет-соединения. Спустя некоторое время в Роскомнадзоре озвучили причины этого решения.

По словам ведомства, всему виной компания Ookla — американские разработчики проекта. В РКН заявили, что данные, собираемые программой, могут использоваться для кибератак на российские интернет-сервисы.

Американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, её схеме, мощности узлов, работоспособности, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети. Данные, собираемые американским сервисом, могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключённые к ним системы предприятий и организаций.

В Роскомнадзоре посоветовали использовать российские аналоги Speedtest для измерения скорости интернет-соединения. В компании Ookla пока не комментировали ситуацию.

Материалы по теме
В России заблокировали сервис Speedtest для измерения скорости интернета
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android