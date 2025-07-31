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Начались съёмки фэнтезийного сериала «Тайный город»

Начались съёмки фэнтезийного сериала «Тайный город»
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Компания «Медиаслово» при участии ТНТ и «Москино» приступила к съёмкам фэнтезийного сериала «Тайный город». Он основан на цикле романов Вадима Панова.

Главным героем выступает айтишник Артём, который случайно становится обладателем магического артефакта и открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги.

Фото со съёмок

Фото: «Медиаслово»

Фото: «Медиаслово»

Фото: «Медиаслово»

Фото: «Медиаслово»

Фото: «Медиаслово»

Режиссёром проекта выступает Николай Рыбников. В сериале снимаются Олег Савостюк, Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Мария Андреева, Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов и другие.

Премьера «Тайного города» запланирована на 2026 год.

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