Расписание выхода криминального сериала «Хирург»
31 июля состоялась премьера сериала «Хирург». Шоу рассказывает о клинике, где проводят нелегальные операции по пересадке органов. Сюжет проекта посвящён нескольким персонажам: успешному хирургу, идущему на компромиссы с совестью ради финансирования научных исследований; аспирантке, которая пытается спасти любимого; безбашенной журналистке, которой нечего терять после получения смертельного диагноза — теперь её может спасти только нелегальная пересадка.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они выходят еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 28 августа.
Расписание выхода сериала «Хирург» от Start
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|31 июля
|2-я серия
|31 июля
|3-я серия
|31 июля
|4-я серия
|31 июля
|5-я серия
|7 августа
|6-я серия
|14 августа
|7-я серия
|21 августа
|8-я серия
|28 августа
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