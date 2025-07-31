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Сериал Хирург от Старт (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода криминального сериала «Хирург»
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31 июля состоялась премьера сериала «Хирург». Шоу рассказывает о клинике, где проводят нелегальные операции по пересадке органов. Сюжет проекта посвящён нескольким персонажам: успешному хирургу, идущему на компромиссы с совестью ради финансирования научных исследований; аспирантке, которая пытается спасти любимого; безбашенной журналистке, которой нечего терять после получения смертельного диагноза — теперь её может спасти только нелегальная пересадка.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они выходят еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 28 августа.

Расписание выхода сериала «Хирург» от Start

ЭпизодДата выхода
1-я серия31 июля
2-я серия31 июля
3-я серия31 июля
4-я серия31 июля
5-я серия7 августа
6-я серия14 августа
7-я серия21 августа
8-я серия28 августа
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