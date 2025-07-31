«Игры стали одинаковыми»: автор Death Stranding Хидео Кодзима недоволен игровой индустрией

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима поделился своими мыслями по поводу состояния игровой индустрии. Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding разочарован текущим положением дел — автора не устраивают частые массовые сокращения даже в именитых студиях, а также масштабный рост бюджетов в последние годы.

Кодзима также очень устал от однотипных игр, где «необходимо сражаться с инопланетянами или средневековыми монстрами». Во многом из-за этого разработчик стал играть намного меньше, чем раньше, ведь нынешние продолжения знаменитых франшиз «почти не отличаются от их предшественников».

На Summer Game Fest было очень много игр, где игроки сражались с инопланетными или средневековыми монстрами.

Даже визуальная часть и геймплейные системы у таких игр по сути одинаковы. Я понимаю, что многим людям нравится подобное, но для индустрии важно выпускать что-то новое.

Последней на данный момент игрой Хидео Кодзимы стала Death Stranding 2 — продолжение постапокалиптического симулятора курьера с Норманом Ридусом. Проект получил очень высокие оценки от критиков и геймеров во многом за необычный сюжет и улучшение геймплейных систем из первой части.