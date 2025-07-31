Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Главой издателя «Мира танков» стал бывший гендиректор VK Борис Добродеев

Главой издателя «Мира танков» стал бывший гендиректор VK Борис Добродеев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор VK Борис Добродеев возглавил игровую студию «Леста», издающую в России «Мир танков», «Мир кораблей» и мобильную «Танки Blitz». Об этом сообщает издание РБК.

Топ-менеджер стал гендиректором юрлица АО «Айти Технологии» — ранее этой компании перешло управление «Лестой» после передачи от Росимущества. Добродеев уже заявил, что все три проекта остаются важнейшей частью игровой индустрии: в компании планируют найм новых сотрудников и собираются поддерживать все текущие проекты студии.

«Мир танков», «Мир кораблей» и Танки Blitz — это не просто игры. Это важная часть культурного кода для миллионов людей и целых поколений. Они также символизируют память, уважение и гордость за нашу историю. Поэтому основной задачей является сохранение продуктов, которыми пользуются миллионы игроков. Компания продолжает выполнять все свои обязательства перед игроками и партнёрами и реализовывать стратегию, подтверждающую её лидерский статус, то есть не только выпускать обновления к своим играм и готовиться к запуску новых проектов, но и активно участвовать в формировании всей игровой индустрии.

Борис Добродеев возглавил издателя «Мира танков» спустя почти два месяца после признания экстремистами бывших разработчиков World of Tanks: Малика Хатажаева и Виктора Кислого.

Материалы по теме
«Игрокам беспокоиться не о чем»: стало известно будущее «Мира танков» в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android