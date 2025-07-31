Главой издателя «Мира танков» стал бывший гендиректор VK Борис Добродеев

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Бывший генеральный директор VK Борис Добродеев возглавил игровую студию «Леста», издающую в России «Мир танков», «Мир кораблей» и мобильную «Танки Blitz». Об этом сообщает издание РБК.

Топ-менеджер стал гендиректором юрлица АО «Айти Технологии» — ранее этой компании перешло управление «Лестой» после передачи от Росимущества. Добродеев уже заявил, что все три проекта остаются важнейшей частью игровой индустрии: в компании планируют найм новых сотрудников и собираются поддерживать все текущие проекты студии.

«Мир танков», «Мир кораблей» и Танки Blitz — это не просто игры. Это важная часть культурного кода для миллионов людей и целых поколений. Они также символизируют память, уважение и гордость за нашу историю. Поэтому основной задачей является сохранение продуктов, которыми пользуются миллионы игроков. Компания продолжает выполнять все свои обязательства перед игроками и партнёрами и реализовывать стратегию, подтверждающую её лидерский статус, то есть не только выпускать обновления к своим играм и готовиться к запуску новых проектов, но и активно участвовать в формировании всей игровой индустрии.

Борис Добродеев возглавил издателя «Мира танков» спустя почти два месяца после признания экстремистами бывших разработчиков World of Tanks: Малика Хатажаева и Виктора Кислого.