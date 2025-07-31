Роберт Дауни-младший заработал более $ 500 млн за съёмки в фильмах Marvel

Издание Variety опубликовало большой материал, посвящённый киновселенной Marvel. Журналисты раскрыли некоторые важные детали одной из самых популярных франшиз в истории кино.

Так, одной из тем материала стал гонорар Роберта Дауни-младшего — главной звезды киновселенной. Как оказалось, исполнитель роли Железного человека заработал на картинах более $ 500 млн. В этот список входят всего 10 фильмов, в трёх из них он выступал в роли второстепенного актёра. Столь высокий гонорар связан с процентами от сборов, прописанных в контракте артиста.

Кроме того, за будущую роль Доктора Дума в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» Дауни-младший получит около $ 80 млн без учёта бонусов за высокие сборы. По подсчётом аналитиков, общий гонорар актёра после премьеры обоих фильмов составит более $ 750 млн.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 19 декабря 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» выйдут 19 декабря 2027-го.