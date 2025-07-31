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Дональд Трамп в ярости из-за пародии на себя в 27-м сезоне «Южного парка»

Дональд Трамп в ярости из-за пародии на себя в 27-м сезоне «Южного парка»
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Издание Deadline сообщило, что президент США Дональд Трамп посмотрел первую серию 27-го сезона мультсериала «Южный парк». По данным СМИ, он «кипит от возмущения» из-за некоторых сцен знаменитого шоу.

Судя по всему, речь идёт о небольшой короткометражке в конце первого эпизода. Там авторы сериала изобразили Дональда Трампа, идущего по пустыни и постепенно раздевающегося. Сцена представляет собой пародию на рекламную компанию и высмеивает Трампа, что вызвало смех у многих фанатов шоу.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Помощник пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс также прокомментировал первый эпизод. Он заявил, что «Южный парк» уже 20 лет как неактуален и пытается привлечь к себе внимание за счёт неинтересных идей.

«Южный парк» уже более 20 лет неактуален и буквально держится на волоске. Шоу пестрит неинтересными идеями, в отчаянной попытке привлечь к себе внимание.

27-й сезон «Южного парка» стартовал 24 июля в онлайн-кинотеатре Paramount+ и телеканале Comedy Central. В первой серии Рэнди и Картман узнают, что в США закончилось следование современной повестке. Тем временем местные жители недовольны, что в Южном парке навязывается религия, из-за чего начинаются протесты. Президент страны Дональд Трамп решает подать в суд на городок, а Иисус просит людей успокоиться, чтобы спасти город.

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