В Австралии запретили вести аккаунты на YouTube детям до 16 лет

Издание BBC сообщило, что в Австралии начали блокировать аккаунты пользователей YouTube, возраст которых не достиг 16-летия. Причина блокировки заключается в возрастном запрете, который ввели на территории страны для соцсетей.

В рамках ограничений подростки могут смотреть видео на платформе, но лишаются возможности иметь учётную запись и загружать свой контент. Запрет также касается таких соцсетей, как TikTok, Instagram, Facebook, X и Snapchat. По данным издания, подобная практика до Австралии нигде ещё не применялась.

Ранее администрация YouTube заявляла, что с 13 августа начнёт выявлять несовершеннолетних зрителей в США. Им будет запрещено смотреть видео с возрастным ограничением «18+». Для этого будет введена новая ИИ-система, которая сможет вычислить подростков.