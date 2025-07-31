«Это трогательный и человечный фильм»: Хидео Кодзима — о «Супермене»

Автор игровых серий Death Strandig и Metal Gear Solid Хидео Кодзима рассказал о впечатлениях от просмотра фильма «Супермен» Джеймса Ганна. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

По словам геймдизайнера, картина получилась хорошей. Он отметил, что версия Ганна отличается от прошлых фильмов про Супермена — лента вышла более трогательной и «человечной».

«Супермен» Джеймса Ганна получился хорошим фильмом. Главный герой отличается от того «Супермена», на которого мы привыкли «смотреть вверх». Этот фильм деликатно рассматривает Кларка Кента и Супермена как единое целое. Это трогательный и «человечный» фильм. Сама лента не «панковская», но во время титров играла песня Punkrocker группы Teddybears, с вокалом любимого Игги Попа — этот эпизод был чистым панком, и это было потрясающе.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).