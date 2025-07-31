Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» от Netflix может получить продолжение

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» от Netflix может получить продолжение
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Wrap сообщило, что стриминговый сервис Netflix планирует расширить свой популярный проект «Кей-поп-охотницы на демонов». По данным источников СМИ, компания готовит сразу два продолжения.

Новые полнометражные мультфильмы должны образовать вместе с первой частью целую трилогию. Кроме того, Netflix планирует снять ремейк анимационной картины с живыми актёрами и выпустить спин-офф в виде мультсериала. Сама компания пока не анонсировала продолжение.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на стриминговом сервисе 20 июня. Сюжет повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Картину с восторгом приняли как зрители, так и критики. На агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 97% рекомендаций от обозревателей и 92% — от зрителей.

О продолжении другого успешного проекта Netflix:
Второй сезон сезон «Уэнсдей»: что нужно знать
Второй сезон сезон «Уэнсдей»: что нужно знать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android