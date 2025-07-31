Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тренер NAVI Блейд высказался о перспективах s1mple

Тренер NAVI Блейд высказался о перспективах s1mple
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский высказался о будущем Александра s1mple Костылева после его перехода в BC.Game.

В интервью HLTV он отметил, что, несмотря на уход из NaVi, снайпер всё ещё способен вернуться на вершину сцены CS 2:

У s1mple по-прежнему есть потенциал быть лучшим игроком в мире. Всё дело в старании, так ведь?

По его мнению, Костылеву стоит брать пример с таких ветеранов, как karrigan и apEX:

У таких людей есть настоящая цель, и они постоянно работают, чтобы достичь её. S1mple нужно делать то же самое.

Тренер добавил, что, если попасть в тир-1 команду не удаётся, разумным решением будет спуститься на уровень ниже и доказать свою состоятельность там. Он отметил уверенное выступление Костылева на BLAST.tv Austin Major 2025 как подтверждение того, что тот не утратил форму.

Напомним, 28 июля s1mple покинул Natus Vincere, с которой провёл в общей сложности девять лет. Его уход стал громким событием в киберспортивном сообществе.

Переход s1mple в другую команду:
Симпл перешёл из NAVI в команду BC.Game — топ-67 мирового рейтинга
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android