Тренер NAVI Блейд высказался о перспективах s1mple

Тренер Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский высказался о будущем Александра s1mple Костылева после его перехода в BC.Game.

В интервью HLTV он отметил, что, несмотря на уход из NaVi, снайпер всё ещё способен вернуться на вершину сцены CS 2:

У s1mple по-прежнему есть потенциал быть лучшим игроком в мире. Всё дело в старании, так ведь?

По его мнению, Костылеву стоит брать пример с таких ветеранов, как karrigan и apEX:

У таких людей есть настоящая цель, и они постоянно работают, чтобы достичь её. S1mple нужно делать то же самое.

Тренер добавил, что, если попасть в тир-1 команду не удаётся, разумным решением будет спуститься на уровень ниже и доказать свою состоятельность там. Он отметил уверенное выступление Костылева на BLAST.tv Austin Major 2025 как подтверждение того, что тот не утратил форму.

Напомним, 28 июля s1mple покинул Natus Vincere, с которой провёл в общей сложности девять лет. Его уход стал громким событием в киберспортивном сообществе.