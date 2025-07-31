Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне стартует 21 сентября — первые кадры

Третий сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне стартует 21 сентября — первые кадры
Комментарии

Стриминговый сервис Paramount+ объявил дату выхода третьего сезона «Короля Талсы». Продолжение криминального сериала стартует 21 сентября. Всего в третий сезон войдёт 10 серий.

Фото: Paramount+

Фото: Paramount+

Фото: Paramount+

Фото: Paramount+

Фото: Paramount+

Фото: Paramount+

Шоу рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

Главного героя сыграл Сильвестр Сталлоне («Рокки»). В третьем сезоне появится новый персонаж, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Мстители»). Он также станет главным героем спин-оффа шоу под названием «Король Нового Орлеана». Ранее в СМИ сообщали, что новый сериал покинул шоураннер Дэйв Эриксон — автор известного шоу «Бойтесь ходячих мертвецов».

О разработке сериала про героя Сэмюэла Л. Джексона:
Спин-офф сериала «Король Талсы» с Сэмюэлом Л. Джексоном лишился шоураннера
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android