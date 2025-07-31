«Проклятье сломано»: Chopper — о выходе в полуфинал IEM Cologne 2025 по CS 2

Капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков эмоционально отреагировал на историческую победу своей команды над MOUZ в рамках IEM Cologne 2025.

Впервые в истории «драконы» вышли в плей-офф престижного турнира в Кёльне, сразу пробившись в полуфинал.

Проклятье сломано, впервые в плей-офф IEM Cologne, впервые в полуфинале. Ещё и MOUZ обыграли. Что за день!

По его словам, несмотря на успешный результат, команде ещё есть над чем работать, особенно на карте Mirage. Однако капитан отметил высокий уровень взаимодействия и концентрации в команде:

Все сегодня круто включились, все слушали, всё делали.

Team Spirit одолела MOUZ со счётом 2:1 в финале верхней сетки группы B. Благодаря победе коллектив chopper вышел напрямую в полуфинал, в то время как MOUZ отправилась в четвертьфинал.