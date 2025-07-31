Karrigan — о выступлении FaZe на IEM Cologne по CS 2: нам надо стать сильнее

Капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен подвёл итоги неудачного выступления команды на IEM Cologne 2025. В своём посте в соцсетях он откровенно признал, что коллективу не хватило стабильности и чёткого понимания собственной игры:

У нас были как хорошие, так и ужасные моменты на этом турнире. Каждый из нас боролся изо всех сил. Мы демонстрировали непоследовательность в мышлении и стиле игры на протяжении турнира. Нужно работать над нашей игровой идентичностью и стать сильнее как команда.

Команда завершила турнир на стадии групп, заняв итоговое седьмое-восьмое место. Несмотря на индивидуальные всплески, FaZe не удалось показать слаженной игры, а допущенные ошибки в ключевых матчах стоили им выхода в плей-офф.

IEM Cologne 2025 проходит в Кёльне. Призовой фонд турнира составляет $1 млн. FaZe выбыла, а коллектив karrigan вновь столкнулся с необходимостью перестройки и переосмысления своей стратегии перед грядущими турнирами.