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Karrigan — о выступлении FaZe на IEM Cologne по CS 2: нам надо стать сильнее

Karrigan — о выступлении FaZe на IEM Cologne по CS 2: нам надо стать сильнее
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Капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен подвёл итоги неудачного выступления команды на IEM Cologne 2025. В своём посте в соцсетях он откровенно признал, что коллективу не хватило стабильности и чёткого понимания собственной игры:

У нас были как хорошие, так и ужасные моменты на этом турнире. Каждый из нас боролся изо всех сил. Мы демонстрировали непоследовательность в мышлении и стиле игры на протяжении турнира. Нужно работать над нашей игровой идентичностью и стать сильнее как команда.

Команда завершила турнир на стадии групп, заняв итоговое седьмое-восьмое место. Несмотря на индивидуальные всплески, FaZe не удалось показать слаженной игры, а допущенные ошибки в ключевых матчах стоили им выхода в плей-офф.

IEM Cologne 2025 проходит в Кёльне. Призовой фонд турнира составляет $1 млн. FaZe выбыла, а коллектив karrigan вновь столкнулся с необходимостью перестройки и переосмысления своей стратегии перед грядущими турнирами.

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