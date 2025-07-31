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В Москве пройдёт фестиваль «Реактор», посвящённый российским видеоиграм

В Москве пройдёт фестиваль «Реактор», посвящённый российским видеоиграм
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В Москве пройдёт видеоигровой фестиваль под названием «Рекатор». Он состоится 2 и 3 августа в музее «АТОМ» на территории ВДНХ.

Мероприятие направлено на развитие игровой индустрии, высоких технологий и киберспорта в России. Участие в фестивале примут более 15 тысяч человек. Кроме того, во время проведения будут представлены проекты от российских разработчиков. По словам генерального директора музея «АТОМ» Елены Мироненко, площадка выступит в качестве диалога между государством и создателями видеоигр.

«Реактор» — это не просто фестиваль игр, а площадка для диалога между разработчиками, высшими учебными заведениями и государством. Уверена, что мероприятие поспособствует сплочению индустрии и созданию единых образовательных стандартов в геймдеве, что позволит взрастить не одно поколение талантливых разработчиков.

На фестивале продемонстрируют хиты российских видеоигр, среди которых «Мир Танков», Warface, «Спарта 2035» и другие проекты. Зрители смогут побывать в киберспортивной зоне, на шоукейсе инди-игр, на пятой Всероссийской конференции «Новые подходы – 2025», в зоне настольных игр и активностей от Hobby World. Кроме того, организаторы проведут различные лекции по геймдизайну и разработке видеоигр. Среди участников фестиваля также присутствуют знаменитые компании: LESTA GAMES, Astrum Entertainment, VK Play, «Ростелеком», «Росатом», «Сколково».

Об игре от российских разработчиков:
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