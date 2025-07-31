Вышел трейлер сериала «Список смертников: Тёмный волк» с Крисом Праттом

Компания Amazon представила трейлер спин-оффа сериала «Список смертников» с подзаголовком «Тёмный волк». Шоу стартует на стриминговом сервисе Prime Video 27 августа. Всего в первый сезон войдёт семь серий.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

В центре сюжета окажутся Бен Эдвардс и Джеймс Рис, которые вместе служили в спецназе Военно-морских сил США. Так как сериал будет спин-оффом, его события развернутся за несколько лет до того, что показали в оригинальном сериале.

Главные роли в новом шоу сыграли Крис Пратт («Стражи галактики») и Тейлор Китч («Большая афера»). «Список смертников» — американский телесериал в жанре триллера и драмы, основанный на одноимённом романе Джека Карра. Премьера всех восьми эпизодов состоялась 1 июля 2022 года. Шоу тепло было принято зрителями: на агрегаторе IMDB сериал получил оценку 7,9/10.