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Вышел первый трейлер хоррора «Заклятие 4» — премьера 5 сентября

Вышел первый трейлер хоррора «Заклятие 4» — премьера 5 сентября
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Компания Warner Bros. представила первый трейлер фильма «Заклятие: Последний обряд». Премьера хоррора состоится 5 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт об окончании первой фазы. Во многом это связано с отличными сборами серии, которая заработала в прокате более $ 2 млрд.

Главные роли в ленте вновь исполнили Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»). Режиссёром выступил Майкл Чавес — автор третьей части «Заклятия» и спин-оффа «Проклятие монахини 2».

Трейлер другого продолжения популярного хоррора:
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