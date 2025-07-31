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Появились первые кадры триллера The Woman in Cabin 10 с Кирой Найтли — премьера 10 октября

Появились первые кадры триллера The Woman in Cabin 10 с Кирой Найтли — премьера 10 октября
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Издание People представило первые кадры фильма The Woman in Cabin 10 («Женщина в каюте 10»). Премьера триллера состоится на стриминговом сервисе Netflix 10 октября.

Фото: People/Netflix

Фото: People/Netflix

Фото: People/Netflix

Фото: People/Netflix

Фото: People/Netflix

Фото: People/Netflix

Сюжет картины повествует о Лоре Блэклок — журналистке, которая пишет о путешествиях. Она отправляется в командировку на яхте и становится свидетельницей убийства. Однако её пытаются переубедить в обратном — ведь среди пассажиров никто не пропал.

Главную роль в ленте сыграла Кира Найтли («Пираты Карибского моря»). В фильме также снялись Гай Пирс («Мементо»), Дэвид Аджала («Звёздный путь: Дискавери») и Ханна Уоддингэм («Тед Лассо»). Режиссёром выступил Саймон Стоун — один из авторов сериалов «На грани» и «Отдел убийств».

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