Появились первые кадры триллера The Woman in Cabin 10 с Кирой Найтли — премьера 10 октября

Издание People представило первые кадры фильма The Woman in Cabin 10 («Женщина в каюте 10»). Премьера триллера состоится на стриминговом сервисе Netflix 10 октября.

Фото: People/Netflix

Фото: People/Netflix

Фото: People/Netflix

Фото: People/Netflix

Фото: People/Netflix

Фото: People/Netflix

Сюжет картины повествует о Лоре Блэклок — журналистке, которая пишет о путешествиях. Она отправляется в командировку на яхте и становится свидетельницей убийства. Однако её пытаются переубедить в обратном — ведь среди пассажиров никто не пропал.

Главную роль в ленте сыграла Кира Найтли («Пираты Карибского моря»). В фильме также снялись Гай Пирс («Мементо»), Дэвид Аджала («Звёздный путь: Дискавери») и Ханна Уоддингэм («Тед Лассо»). Режиссёром выступил Саймон Стоун — один из авторов сериалов «На грани» и «Отдел убийств».