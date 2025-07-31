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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Задача трёх тел»

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Задача трёх тел»
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Стриминговый сервис Netflix объявил о старте съёмок второго сезона сериала «Задача трёх тел». Премьера продолжения шоу состоится не раньше 2027 года.

Фото: Netflix

Сериал «Задача трёх тел» снят по роману китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. По сюжету правительство Китая решает отправить сигнал в космос, чтобы вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Спустя несколько десятков лет пришельцы отвечают на призыв и пытаются заморозить научный прогресс человечества.

Первый сезон вышел в 2024 году и был тепло принят зрителями. На агрегаторе IMDB «Задача трёх тел» получила оценку 7,5/10. Ранее СМИ сообщали, что второй и третий сезоны будут снимать одновременно.

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