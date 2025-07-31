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Джеймс Ганн начал работу над «Суперменом 2»

Джеймс Ганн начал работу над «Суперменом 2»
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Режиссёр Джеймс Ганн анонсировал продолжение фильма «Супермен». Об этом он рассказал во время обсуждения картины в соцсетях.

Постановщика спросили, что он будет делать после окончания пресс-тура нового супергеройского фильма. Ганн ответил, что начнёт продвигать второй сезон сериала «Миротворец» и приступит к написанию сценария продолжения «Супермена».

Теперь я буду продвигать второй сезон «Миротворца» и писать сиквел «Супермена»! Когда я собираюсь анонсировать продолжение фильма? Я только что это сделал!

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»). За три недели с момента выхода картина собрала в мировом прокате более $ 500 млн.

О «Супермене» Джеймса Ганна:
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
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