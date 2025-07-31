Джастину Тимберлейку диагностировали «болезнь Лайма»

Известный актёр и музыкант Джастин Тимберлейк рассказал о состоянии своего здоровья. Он поделился проблемами на своей странице в соцсетях.

По словам Тимберлейка, ему диагностировали «болезнь Лайма» — инфекционное заболевание, из-за которого человек начинает страдать от резких приступов боли и скованностью суставов. Он признался, что из-за состояния здоровья его жизнь стала изнурительной.

У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз «болезнь Лайма». Хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами. Если вы столкнулись с этой болезнью, то вы понимаете: жизнь с ней становится невыносимо изнурительной — как морально, так и физически». Когда мне впервые поставили диагноз, я, конечно, был в шоке. Но, по крайней мере, понимал, почему выхожу на сцену, испытывая сильнейшую невралгию или просто дикую усталость.

Тимберлейк отметил, что перед ним стоял выбор: прекратить гастроли или продолжать выступать сквозь мучения. Он решил, что радость от концертов превышает стресс.