Battlefield 6 выйдет 10 октября — трейлер и детали мультиплеера

Компания Electronic Arts провела большую презентацию Battlefield 6 — новой части серии шутеров от студий Battlefield Studios. Разработчики посвятили ивент сетевым режимам, на которые делают основную ставку. Релиз проекта состоится уже 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Трейлер мультиплеера Battlefield 6

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Режимы и механики Battlefield 6

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Как ранее и сообщали инсайдеры, шестая номерная часть серии вернётся к формату BF3 и BF4 с четырьмя классами и упором на разрушаемость. Вместе с девятью мультиплеерными картами в игре также будет бесплатная королевская битва в духе Call of Duty: Warzone, поддержкой которой занимается отдельная команда. Кроме того, в режиме Portal игроки смогут создавать свои карты и испытания в духе GTA Online.

События сюжетной кампании Battlefield 6 разворачиваются в 2027 году и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.